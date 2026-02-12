太平洋に浮かぶ"南国の楽園"の島国・フィジー。手付かずの自然と温暖な気候──人気の新婚旅行先でもある国だが、そのイメージとは全く異なる情報が世界を駆け巡った。いま、同国でHIV感染者が"爆増"しているというのだ。果たして、その実態とは。【写真】HIV感染者が“爆増”しているというフィジー。住宅街からちょっと離れた路上で行為に及ぶ人も…米紙、ワシントン・ポストがフィジーの実態について詳しく報じたのは2月4日