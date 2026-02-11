バレンタインに花を贈る文化を広めようと、大分市のアミュプラザおおいたに、県産の花で彩られたフォトスポットがお目見えしました。 【写真を見る】「フラワーバレンタイン」大分駅にフォトスポット登場108本のバラで特別な一枚を （八尋記者）「バレンタインに合わせて登場したスイートピーとカスミソウのフォトスポット。108本のバラの花束と一緒に特別な1枚を撮ることができます」 この企画は2月14日に