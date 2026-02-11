滅多にない、あまりに痛恨のミスだ。現地２月10日に開催されたプレミアリーグ第26節で、５位のチェルシーは、田中碧を擁する16位のリーズとホームで対戦。序列を落としている相手側の田中は、３試合連続で出番なしに終わったなか、２−２で引き分けた。リーグ戦４連勝中のチェルシーは、24分にジョアン・ペドロ、58分にPKでコール・パーマーが得点して２点を先行するも、67分と73分に失点してしまった。勝ち越すチャンスは