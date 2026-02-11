「1000回中999回は決める。まさに1000回に１回の瞬間」ゴール至近距離でフリー。押し込むだけだったが…チェルシー指揮官が驚愕ミスに言及
滅多にない、あまりに痛恨のミスだ。
現地２月10日に開催されたプレミアリーグ第26節で、５位のチェルシーは、田中碧を擁する16位のリーズとホームで対戦。序列を落としている相手側の田中は、３試合連続で出番なしに終わったなか、２−２で引き分けた。
リーグ戦４連勝中のチェルシーは、24分にジョアン・ペドロ、58分にPKでコール・パーマーが得点して２点を先行するも、67分と73分に失点してしまった。
勝ち越すチャンスはあった。90＋４分に迎えた特大の決定機だ。J・ペドロとのワンツーでペナルティエリア右に侵入したモイセス・カイセドが供給したクロスに、パーマーがファーで反応。ゴール至近距離でフリー、あとは押し込むだけという状況だったが、10番を背負うエースは上手く足に当てられず、枠を外してしまった。
リアム・ロシニア監督はがっくり。その瞬間、思わず頭を抱えてしゃがみ込んだ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、先月からチェルシーを率いる41歳のイングランド人指揮官は、試合後に次のように語った。
「あの位置なら彼は1000回中999回は決める。まさに1000回に１回の瞬間だった。最後の20分間は波状攻撃の連続だった。選手たちのエネルギー、これだけの試合数をこなしている事実を考えれば、彼らの信念、チャンスを次々と作り出した部分は評価すべきだ。ただ、決めきれなかった」
そもそも２点リードから追いつかれたのが、まずかった。ロシニア監督は「あの状況に陥るべきではなかった。２−０でリードしているホームゲームは決着をつけるべきだ。選手たちに示せる教訓がある。二度と繰り返さないよう徹底させる」と誓った。
平河悠が加入した２部４位ハルとのFAカップ４回戦まで中２日。気持ちを切り替え、すぐにやって来る次戦に集中する必要がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】1000回中999回はゴール。チェルシー10番パーマーの痛恨ミス
