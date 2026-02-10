新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）にインタビュー。「小手先のテクニックはいらない」と語る圧倒的な自信や「止まっていた時計が動き出した」と振り返るドラマチックな過去の恋愛などたかしの魅力をお届