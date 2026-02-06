インスタグラムで生演奏動画7日（日本時間8日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦男子ショートプログラム（SP）で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマークして1位となった。演技後は人気ピアニストから粋なエールが届いた。鍵山が好演技を披露した男子SP後にインスタグラムを更新したのは、人気ピアニストの“かてぃん”こと角野隼斗だった。SP使用曲「I Wish」を演奏するの