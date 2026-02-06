インスタグラムで生演奏動画

7日（日本時間8日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦男子ショートプログラム（SP）で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマークして1位となった。演技後は人気ピアニストから粋なエールが届いた。

鍵山が好演技を披露した男子SP後にインスタグラムを更新したのは、人気ピアニストの“かてぃん”こと角野隼斗だった。

SP使用曲「I Wish」を演奏するのは角野と、ポーランドのスーパーテクニックギタリストのマーシン。角野は鍵山の今季エキシビジョン曲「frostline」を作曲しており、インスタグラムには生演奏動画を投稿。魂を込めて演奏するエール動画に、ファンからも歓喜の声が上がった。

「何ですかー。この胸熱なサプライズ」

「嬉しい！ 鍵山選手に届きますよう」

「優真さんの軽やかで喜びに溢れたパフォーマンスにぴったりの美しい曲ですね！」

「最高 カッコいい」

鍵山は現地10日に個人戦の男子SP、同13日にフリーを舞う。



