日本ハムは8日、6年ぶりに古巣に復帰した有原航平投手が、沖縄県名護市での1軍キャンプに10日に合流すると発表した。有原は早大から14年ドラフト1位で日本ハムに入団。20年までプレーし、21年からは戦いの場を大リーグに移した。レンジャーズで2年間プレーし、23年にソフトバンクに入団して国内復帰。24、25年と2年連続で最多勝に輝いた。昨季リーグ覇者のソフトバンクを倒して優勝を狙う日本ハムにとって、「V奪回の使者