今季6年ぶりにハムに復帰…背番号「74」日本ハムは8日、合流が遅れていた有原航平投手が10日からキャンプインすると発表した。今年、6年ぶりに古巣に復帰。背番号「74」のユニホームをファンに初めてお披露目となる。有原は早大から2014年ドラフト1位指名で日本ハムに入団。2015年に新人王を獲得し、2016年は日本一に貢献した。2019年には15勝で最多勝を獲得するなど6年間で計60勝をマーク。2020年オフにポスティングシステム