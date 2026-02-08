元AKB48・タレントの西野未姫が６日までにオフィシャルブログを更新。ソロの近影ショットとともに第２子の性別発表することを明かした。 １月４日には第２子妊娠を報告した西野。５日にブログを更新すると「最近娘との写真ばかりでソロショットを撮る機会が減ったので」と明かし、マネージャーに撮影してもらったという久々のソロショットを公開。淡いカラーのトップスにクリーム色のニットカーディガン、デニムを合わせたナチュ