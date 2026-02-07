【モデルプレス＝2026/02/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が2月5日、自身のInstagramを更新。引き締まった美肉体を公開した。【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「色気すごい」圧巻肉体美◆榎田一王、引き締まった美肉体公開榎田はさまざまなポージングで引き締まった肉体を披露。逆三角形の背中や深く6つに割れた腹筋、太い腕