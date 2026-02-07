「今日好き」高校ボディビル日本一・榎田一王、圧巻肉体美に反響続々「色気すごい」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2026/02/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が2月5日、自身のInstagramを更新。引き締まった美肉体を公開した。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「色気すごい」圧巻肉体美
榎田はさまざまなポージングで引き締まった肉体を披露。逆三角形の背中や深く6つに割れた腹筋、太い腕が際立っている。
この投稿にファンからは「ドキッとしちゃう」「背中から色気すごい」「芸術品並み」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
