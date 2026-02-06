【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEのボーカル・花村想太が2月6日、「SOTA HANAMURA」名義で初となるソロ楽曲「Me.exe」を発表、同楽曲のMVも同日21時にYouTubeで公開した。 ■「Me.exe」はヒップホップ調の重いビートが特徴的な激しいダンスチューン 花村想太はグループとは別の活動として、自身がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」のメンバーとしても活動しているとこ