Da-iCE花村想太「Me.exe」リリース＆MVも公開！“SOTA HANAMURA”名義での初となるソロ楽曲

Da-iCEのボーカル・花村想太が2月6日、「SOTA HANAMURA」名義で初となるソロ楽曲「Me.exe」を発表、同楽曲のMVも同日21時にYouTubeで公開した。

■「Me.exe」はヒップホップ調の重いビートが特徴的な激しいダンスチューン

花村想太はグループとは別の活動として、自身がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」のメンバーとしても活動しているところは知られているところだが、ソロアーティストとして自身の作品を発表するのは今回が初。

このたび発表された楽曲「Me.exe」はDa-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサー styが書き下ろしたヒップホップ調の重いビートが特徴的な激しいダンスチューン。

終始シリアスでダークな雰囲気が漂う世界観のなかで、多数のダンサーを従え持前の歌唱力とダンスパフォーマンスを披露する花村の姿は必見だ。

なお、初夏にはSOTA HANAMURA名義でのアルバムのリリースも予定されている。

