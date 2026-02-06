Da-iCE花村想太「Me.exe」リリース＆MVも公開！“SOTA HANAMURA”名義での初となるソロ楽曲
Da-iCEのボーカル・花村想太が2月6日、「SOTA HANAMURA」名義で初となるソロ楽曲「Me.exe」を発表、同楽曲のMVも同日21時にYouTubeで公開した。
■「Me.exe」はヒップホップ調の重いビートが特徴的な激しいダンスチューン
花村想太はグループとは別の活動として、自身がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」のメンバーとしても活動しているところは知られているところだが、ソロアーティストとして自身の作品を発表するのは今回が初。
このたび発表された楽曲「Me.exe」はDa-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサー styが書き下ろしたヒップホップ調の重いビートが特徴的な激しいダンスチューン。
終始シリアスでダークな雰囲気が漂う世界観のなかで、多数のダンサーを従え持前の歌唱力とダンスパフォーマンスを披露する花村の姿は必見だ。
なお、初夏にはSOTA HANAMURA名義でのアルバムのリリースも予定されている。
■リリース情報
2026.02.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Me.exe」
■関連リンク
花村想太 OFFICIAL X
https://x.com/Da_iCE_SOTA
花村想太 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/da_ice_sotahanamura/
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp/