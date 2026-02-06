お笑いタレントの平野ノラが４日、オフィシャルブログを更新。“３歳当時の服装再現”ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。 この日、「３歳の時のお洋服再現」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「バナナサンドで３歳の時のお洋服