東洋埠頭がカイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。過去には２０１６年の１２月に修正後株価で２０００円ちょうどまで買われた経緯があるが、時価はそれ以来となる２０００円大台替えが視野に入った。 倉庫業や港湾運送業など埠頭会社の最大手で国内総合物流を主力に、国際物流も手掛ける。足もとの業績は輸入青果物や石油化学品、アジア向け輸出貨物などの取り扱いが増勢で、会社側の想定以上に好調な推