【Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver.】 7月下旬 発売予定 価格：8,800円 メガハウスは、フィギュア「Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver.」を7月下旬に発売する。価格は8,800円。 「Melty Princess」シリーズより、TVアニメ「無職