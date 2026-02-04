【Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver.】 7月下旬 発売予定 価格：8,800円

メガハウスは、フィギュア「Melty Princess 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ てのひらロキシー のぞき見Ver.」を7月下旬に発売する。価格は8,800円。

「Melty Princess」シリーズより、TVアニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」に登場するロキシーがてのひらサイズで登場。「溶け出す可愛さ」をキーワードとした「Melty Princess」シリーズは、そのキャラクターを好きな人がイメージする“ドキッとする瞬間”を形にすることを意識して製作されている。

本フィギュアでは、作中であの夜見せたロキシーの特別なひと時が可愛くも艶やかに立体化。普段の衣装とは違う、寝間着姿で大人っぽい雰囲気のロキシー師匠を手元で楽しめる。

商品構成：彩色済みフィギュア1体、専用台座1枚

商品サイズ：全高約90mm

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会