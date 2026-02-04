METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。腰痛の原因はさまざま。内臓疾患が関連している場合などは、痛みの緩和は容易ではありません。しかし、冷えや血行不良などに起因している場合は、サウナで緩和できる可能性も。※本記事