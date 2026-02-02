一般ごみに交ざっていたセシウム針とみられるもの（大分県竹田市提供）大分県竹田市は2日、放射性物質のセシウムを用いた医療用のセシウム針とみられるものが、一般ごみに交ざった状態で収集されていたと発表した。被ばくや健康被害は確認されていない。セシウム針は一般的にがんの治療で使用される。市は、廃棄の際に許可事業者に引き渡すことが法令で定められているとし、容疑者不詳の放射性同位元素等規制法違反の疑いで竹