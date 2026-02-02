第68回グラミー賞授賞式で最優秀ラテン・アーバン・アルバム賞を受賞したバッド・バニー＝1日、ロサンゼルス/Kevin Winter/Getty Images（CNN）第68回グラミー賞授賞式が米カリフォルニア州ロサンゼルスで1日に開催され、最優秀ラテン・アーバン・アルバム賞を受賞したバッド・バニーがステージ上で移民税関捜査局（ICE）の最近の行動に抗議した。バッド・バニーは来週開催される第60回スーパーボウルのハーフタイムショーにも出演