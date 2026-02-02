オンライン英語コーチングサービス「イングリード」を展開するMorrow Worldは、新ブランドアンバサダーとして元プロサッカー選手であり、「イングリード」ユーザー歴4年の小野伸二さんの就任を発表。小野さんの出演する新ウェブCMが2026年1月28日より公開されることに合わせて、同日に都内で「イングリード アンバサダー就任式＆新CM発表会」を開催した。【写真】ジャケット姿で「新アンバサダー就任式＆新CM発表会」に登壇した小