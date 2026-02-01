【蟹座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?蟹座（6/22-7/22）無理な「外側のスピード」に合わせなくていい。今はあなたを支える「土台」を丁寧に作り直すとき。周囲の忙しさに引っ張られそうになったら、一度立ち止まって深呼吸を。家のことや生活リズム、身近な人との関係を「今の自分」に心地よい形へと整えていくことで、バラバラだった運気のピースが「カチッと」はまり始め