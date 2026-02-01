新潟県十日町市で2月1日、除雪作業をしていた男性2人が流雪溝に流される事故がありました。その後、近くの川で男性2人が心肺停止状態で見つかっていて警察が身元の特定を急いでいます。 十日町市昭和町で午前11時半前、「流雪溝に人が流された」と警察に通報がありました。警察によりますと、60代と70代の男性が空き家の除雪作業をしていた際に流雪溝に流されたということです。その後、午後2時前と午後3時ごろに男性2人が近くの