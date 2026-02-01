リバプールのイブライマ・コナテが亡き父に捧げる一撃を決めた。遠藤航を擁するリバプールは、現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、ニューカッスルとホームで対戦。４−１でリーグ戦６試合ぶりの白星を挙げた。現地１月21日前後に父親を亡くし、公式戦３試合を欠場していたコナテは、この一戦から復帰。いきなり先発に名を連ねると、３−１で迎えた90＋３分には左CKの流れから得点をマークするなど、チームの勝