ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、22年ぶり14度目のリーグ制覇に向けて、首位を快走している。しかし――トッテナムOBで世代別のイングランド代表歴を持つジェイミー・オハラ氏が、“魅力”を巡り酷評した。アーセナルは現地１月31日、プレミアリーグ第24節で、田中碧が所属するリーズと敵地で対戦。前後半で２点ずつ奪い、４−０で快勝した。オハラ氏はその後、英メディア『talkSPORT』で古巣の宿敵アーセナルに