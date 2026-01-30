消費者庁が入っているビル＝東京・永田町消費者庁は30日、エステの施術やダイエット食品の契約を巡り、中途解約ができないかのような説明や、拒否されてもしつこく勧誘をしたことが特定商取引法違反（不実告知、迷惑勧誘）に当たるとして、「スリムビューティハウス」（東京都港区）に3カ月の一部業務停止、西坂才子代表取締役に3カ月間の一部業務禁止を命じたと発表した。処分は29日付。消費者庁によると、同社は少なくとも20