通販大手の「アスクル」は、サイバー攻撃によるシステム障害の影響で、去年11月までの中間決算は最終損益が66億円の赤字に転落しました。アスクルが発表した去年11月までの半年間の決算で、▼売り上げは前の年の同じ時期に比べて12.3％減少し、2087億円に、▼最終損益は66億円の赤字となりました。去年10月に受けたサイバー攻撃によるシステム障害で、52億円の特別損失を計上しました。一方、今年5月までの1年間の通期業績予想につ