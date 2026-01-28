2025年の1年間に、県内で自殺したのは103人で、前の年に比べて9人減りました。前年比で減少に転じたのは、3年ぶりです。これは1月28日に開かれた、県の自殺対策推進本部会で報告されました。それによりますと、2025年1年間の県内の自殺者数は103人で、前の年に比べて9人減りました。前年比で減少に転じたのは、3年ぶりです。男女別では男性が71人と16人減った一方、女性は7人増え32人でした。年代別では40代が21人で、最も多くなっ