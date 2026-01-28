2月3日(火:節分)にかけて、全国的に真冬らしい寒さが続くでしょう。4日(水:立春)になると、日差しに温もりを感じられそうです。体調の管理や、雪が積もっている地域ではなだれや屋根からの落雪にご注意ください。今日28日は多くの地域で気温は10℃未満今日28日(水)は、寒気の影響で気温の上りが鈍くなっています。14時30分現在、全国の204地点で0℃未満となっています。10℃未満の地点が全体の8割以上にのぼり、758地点に達してい