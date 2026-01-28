2月3日(火:節分)にかけて、全国的に真冬らしい寒さが続くでしょう。4日(水:立春)になると、日差しに温もりを感じられそうです。体調の管理や、雪が積もっている地域ではなだれや屋根からの落雪にご注意ください。

今日28日は多くの地域で気温は10℃未満

今日28日(水)は、寒気の影響で気温の上りが鈍くなっています。14時30分現在、全国の204地点で0℃未満となっています。10℃未満の地点が全体の8割以上にのぼり、758地点に達しています。





全国の主な地点の最高気温(14時30分現在):札幌マイナス1.7℃、仙台5.3℃、新潟3.9℃、東京都心8.1℃、名古屋9.8℃、大阪9.1℃、福岡10.0℃、那覇19.3℃となっています。

この先も厳しい寒さ続く

明日29日(木)からは新たに強い寒気が日本列島に流れ込むでしょう。



最高気温は札幌でマイナス2℃〜0℃で経過する見込みです。この先も凍てつくような寒さが続くでしょう。仙台や新潟は週末まで3℃前後とこちらも厳しい寒さとなりそうです。東京や名古屋、大阪、福岡も10℃未満の日が多くなるでしょう。最低気温は、札幌でマイナス10℃くらいの日がある一方、翌日がマイナス3℃となるなど日々の変化が大きくなりそうです。仙台は冬日(0℃未満)の日が多いでしょう。新潟や名古屋も冬日の日がありそうです。東京や大阪、福岡も0℃近くまで冷え込む日があるでしょう。雪が多く残っている地域では、路面の凍結にご注意ください。



季節の変わり目である2月3日(節分)までは、各地で厳しい寒さとなるでしょう。4日は二十四節気の「立春」で暦の上では春のスタートとされています。それに合わせるように東京や名古屋、大阪、福岡では気温が11℃〜14℃くらいまで上がり、日差しに温もりを感じられそうです。まだまだ寒い日はありますが、少しずつ春の気配を感じられるようになってきそうです。

なだれの種類は2つ

気温が上がるとなだれが発生しやすくなります。なだれとは、斜面に積もった雪が、重力によって下に滑り落ちる現象ですが、種類が2つあります。



1つは「表層なだれ」です。これは、山に積もっている古い雪の上に、新たに積もった雪が滑り落ちる現象です。1、2月頃の寒さが厳しい冬の時期に、山の急斜面で発生しやすく、雪庇や吹きだまりができている斜面で多く発生します。

もう1つは「全層なだれ」です。こちらは、山に積もった雪が、全て滑り落ちる現象です。気温が上昇する春先に、雨が降った後や、フェーン現象などで気温が上がった時に多く発生し、斜面の上の固くて重い雪が、流れるように滑り落ちます。過去になだれが発生した斜面や、積雪に亀裂が入っている所では、特にご注意ください。