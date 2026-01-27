新潟県十日町市に住む14歳の女子中学生が26日夜から行方不明になっています。警察は事件・事故の両面で行方をさがしています。警察によりますと、26日午後7時30分頃、「娘がいなくなった」と保護者から110番通報があったということです。行方不明となっているのは、新潟県十日町市の中学3年生、樋口まりんさん（14）です。樋口さんは身長154センチ、髪はセミロングで紺色のセーターと水色のデニムズボンを着用。自宅にはスマートフ