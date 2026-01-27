大阪府警本部大阪府吹田市の「関西大学幼稚園」に無断で立ち入ったとして、府警は27日、建造物侵入容疑で住所、職業不詳の男（34）を現行犯逮捕した。府警によると、男は50代の女性職員を羽交い締めにしたが、駆け付けた警察官が取り押さえた。職員や園児にけがはなかった。府警が動機を調べる。府警によると、庭で園児や職員が遊んでいた際、男が植え込みから敷地内に侵入。女性職員が園児を連れて室内に避難したが男が後を追