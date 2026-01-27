新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』開幕戦『ラリー・モンテカルロ』を１月25日（日）に無料生中継した。世界最高峰の公道レースの模様に加え、スタジオゲストにチョコレートプラネット・長田庄平、沢口愛華を迎え、現地リポーターとして「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーが出演。番組内では、現地のモナコから「日本人ドライバー・勝田貴元選手の行きつけ店へ