1月30日に世界同時劇場公開される、ドナルド・トランプ米大統領夫人であるメラニア・トランプのドキュメンタリー映画『メラニア』の新規場面写真と劇中使用楽曲が公開された。 参考：マット・デイモン×ベン・アフレックのコンビ再び『Rip/リップ』が描く警察官のリアリティ 本作は、ファーストレディであるメラニアの視点を通して、2025年の大統領就任式までの20日間を近距離で映し出すドキュメンタリー