1月30日に世界同時劇場公開される、ドナルド・トランプ米大統領夫人であるメラニア・トランプのドキュメンタリー映画『メラニア』の新規場面写真と劇中使用楽曲が公開された。

本作は、ファーストレディであるメラニアの視点を通して、2025年の大統領就任式までの20日間を近距離で映し出すドキュメンタリー映画。就任式に向けての計画指揮、ホワイトハウス移行に伴う複雑な準備、そして首都・ワシントンD.C.へ再び家族と引っ越す様子までもをカメラで捉え、メラニア・トランプを取り巻く世界の内部へと踏み込んでいく。重要な会議、私生活での会話、これまで公開されなかった環境を記録した独占映像とともに、彼女が世界でも有数の影響力のある役割へと復帰する姿を描く。

『ラッシュアワー』シリーズや『X-MEN：ファイナル ディシジョン』などを手がけ、2017年に複数の女性からセクハラの告発を受けたブレット・ラトナーが監督を務めた。

劇中に流れるメラニアが愛した名曲の数々が流れる。「Amazing Grace」（アレサ・フランクリン）や「It's a Man's, Man's, Man's World」（ジェームス・ブラウン）、「Sunny」（ボニーM）、「An American Trilogy」（エルヴィス・プレスリー）など、メラニアの思い入れのある楽曲をはじめ、讃美歌からR&B、ロック、ディスコなど幅広いジャンルにわたる名曲が使用されている。

場面写真では、移動中の車の中で運転手から好きな曲を問われたメラニアは、生前に接点があったというマイケル・ジャクソンの「Billie Jean」を挙げ、流れるメロディーにあわせて口ずさんでいる様子が映し出されている。また、就任後の舞踏会では「Y.M.C.A.」に合わせて体を揺らし、喜びを表現している場面もあるという。

〈メラニアが選出した20日間の楽曲リスト〉・Gimme Shelter／ローリング・ストーンズ・Billie Jean／マイケル・ジャクソン・Amazing Grace／アレサ・フランクリン・Everybody Wants To Rule The World／ティアーズ・フォー・フィアーズ・An American Trilogy／エルヴィス・プレスリー・Chase／ジョルジオ・モロダー・Y.M.C.A.／ヴィレッジ・ピープル・It's a Man's, Man's, Man's World／ジェームス・ブラウン・Sunny／ボニーM（文＝リアルサウンド編集部）