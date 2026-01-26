栃木県警は、アメリカ・ロサンゼルスに住む50代の日本人の男性が、SNS上の動画広告から偽の投資話に誘導され、現金およそ1億9000万円をだまし取られたと発表しました。警察によりますと、アメリカ・ロサンゼルスに住む飲食店経営の50代の日本人男性は去年8月、ユーチューブに表示された株式投資を勧める偽の広告に興味を持ち、広告に添付されていたラインのグループに参加しました。このグループでは、投資の「先生」と称する男や