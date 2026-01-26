終身雇用の崩壊で、大企業から中小企業への転職も珍しくなくなってきました。しかし、これまでの経験を生かし、中小企業でも活躍する人がいる一方で、期待された成果を出せない人もいます。その差はどこにあるのでしょうか。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）中小企業ではイマイチ活躍できない大企業出身者の特徴とは？中小企業の経営者から、「大企業で管理職や役職を経験してきた人材を採用する際、どのような点に注意すべ