BBWAA¤ÎÍ¼¿©²ñÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2024Ç¯¥ª¥Õ°ÊÍè¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¼¿©²ñ¡£ÂçÃ«¤Ï¹õ¥¹¡¼¥Ä¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÊÆÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÍ¼¿©²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï±Ñ