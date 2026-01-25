BBWAAの夕食会

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加した。スピーチでは流暢な英語を披露し、ファンからは称賛が相次いだ。

MVPを獲得した2024年オフ以来の参加となった夕食会。大谷は黒スーツ、黒ネクタイ姿で登場した。米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」はYouTubeチャンネルで夕食会の様子を配信した。

大谷は英語でのスピーチで冒頭に、「BBWAA、改めてこのような素晴らしいイベントを開催してくれたこと、そしていつも私たちを温かく迎えてくれることに感謝します。私に投票してくれたすべての記者の方、ありがとうございます。このMVPはとても重要なもので、再び受賞できたことは本当に意味があることです」とあいさつした。

さらに「日本の私の家族、そして何よりも私の人生を豊かにしてくれた愛する妻・真美子、娘、そしてデコイに感謝します。いつもそばにいてくれることを嬉しく思っています」などと流暢に話し、X上の日本人ファンからは称賛が相次いだ。

「英語ペラペラやん！」

「大谷くん、また英語がうまくなってる。ネイティブ発音だったなー」

「大谷くんの英語めちゃくちゃ滑らかやったなぁ」

「大谷さんの英語の発音、めっちゃ上達してる気が」

隣には昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ（パイレーツ）が座っており、大谷と談笑する場面があった。



（THE ANSWER編集部）