数々のトップアスリートのトレーナーを務める松栄勲氏（68）が24日、自身のインスタグラムを更新。スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で負傷した平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）の近況を報告した。松栄さんは口元にテーピングした平野との2ショットを投稿し「平野歩夢選手の応援団に朗報です！なんと、痛みなくスノーボードの動きができるまでに回復しました！！！まもなく実践練習もできそうです！！」とつづった。また「