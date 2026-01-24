日産が示す「豪華ミニバン」の姿2025年10月、日産は「ジャパンモビリティショー2025」で4代目となる新型「エルグランド」を世界初公開しました。その姿からは、単なる多人数移動の手段にとどまらず、「豪華なミニバン」という価値をあらためて提示しようとする強い意志が感じられます。【画像】超デカくてカッコイイ！ これが日産の斬新「“3列7人乗り”ミニバン」の姿です！（30枚以上）近年はSUVやコンパクトミニバンに注