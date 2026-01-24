年が明けたら、競馬界に丸刈りが増えていた。井上敏樹騎手、西村淳也騎手、西塚洸二騎手ら４人のジョッキーが丸刈りになっていたので、気になって理由を調べた。そのなかでも注目したのは、いがぐり頭のイメージが最も強い田口貫太騎手（２２）＝栗東・大橋。師匠である大橋勇樹調教師から「１００勝までは丸刈りでいるように」と指導されていた田口。昨年８月末にＪＲＡ通算１００勝を達成し、減量が取れたと同時に見事に“丸