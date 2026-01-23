¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿£¸ºÐ¤Î¼¡ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤äÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ 2015Ç¯12·î¤Ë±óÆ£¤È·ëº§¤·¡¢£¹ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¶õ³Ú¤¯¤ó¡¢¼¡ÃË¡¦²Î³Ú¤¯¤ó¤È£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ä¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë³«¤­¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ä