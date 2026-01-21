Glotureは、音声翻訳や文字認識（OCR）など高度なAI機能を搭載した次世代ワイヤレスマウス「ThinKlick（シンクリック）」の販売を、ビックカメラ有楽町店とオンラインストア「ビックカメラ・ドットコム」で1月21日に開始した。カラーは、ブラックとホワイトの2色。価格は1万2800円。「マウス×AI」というユニークな組み合わせの新しいコンセプトの製品だ。●AI翻訳もOCRもこなす「遊べるマウス」、手のひらサイズで多機能ThinK