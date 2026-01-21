インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社は、2025年に様々な視点から４回の調査を実施。それらの結果をもとに2025 年に女性たちが買い物において特に何を重視し、どんなことに影響を受けてきたのかをまとめた「2025 年買い物における女性の心理白書」を発表した。今回は調査結果を「購入における心理」、「情報収集における心理」、「EC利用における心理」、「美容の傾向と心理変化」と題し４