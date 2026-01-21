静岡県富士宮市は21日までに、来月8日に開催予定だった第76回富士宮駅伝競走大会を中止すると発表した。市によると、衆院選の投開票日と重なったことが原因。1951年に始まった伝統ある大会だが、交通規制や警備面に加え、投票機会の確保を優先するため、開催は困難と判断したという。大会には、中学生から実業団の選手まで幅広い年齢層が参加予定だった。市の担当者は「不本意ながら、中止を決定した。次回大会に向け、より一