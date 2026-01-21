2025年シーズンに本塁打と打点のタイトル二冠を獲得して、阪神タイガースのセ・リーグ優勝に大きく貢献した佐藤輝明選手（26）。今季1億5000万円（推定）の年俸も爆上がり、バラ色のオフを迎えているはずが、いまだ契約は未更改のままーー。【写真】スカートまくれてもお構いなし！阪神優勝で道頓堀川に飛び込む若い女性たち1月16日、佐藤の契約更改の状況を問われて「交渉中です」と、冷静に務めた阪神・粟井一夫球団社長（61