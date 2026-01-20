俳優・アーティストののんが19日、オフィシャルブログを更新。自身が主演を務めDMM TVで独占配信したオリジナルドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』第１話のYouTube無料公開期間が“大幅延長”されたことを報告し、作品への思いとともにファンへ視聴を呼びかけた。 『幸せカナコの殺し屋生活』は、原作は若林稔弥さんの同名４コマ漫画。のん演じる西野カナコは上司からのパワハラに耐え切れず、ブラック企業を退職。待遇の良さに魅