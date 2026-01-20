大手コンビニエンスストアチェーンのある店舗が店内に「トイレはお聞きされてもお貸しする事は出来ません（聞かないで下さい）」「借りれないの？じゃ無いです。貸したくありません」「スタッフに対して『貸せ！』等の強要はカスハラ案件として通報致します」（すべて原文ママ）と書いた張り紙を掲出している様子を収めた写真が、SNS上で物議を醸している。コンビニのトイレ利用をめぐっては、商品を購入せずにトイレのみを